Seventh Lair Remastered aangekondigd voor Nintendo Switch

Seventh Lair Remastered is een spin-off van The House in Fata Morgana.

Vorig jaar werd de hoog beoordeelde The House in Fata Morgana uitgebracht voor de Nintendo Switch. Bij veel mensen zal bij The House in Fata Morgana geen belletje gaan rinkelen. Visual novels worden namelijk niet door veel mensen gespeeld, maar het is zeker een uitstekende game om het eens te proberen. Die game werd door NOVECT ontwikkeld en het is alweer tijd voor de volgende game van NOVECT. Ditmaal gaat het om de Switch-versie van Seventh Lair Remastered. Alweer een visual novel, maar het belooft een goede game te worden. De originele versie is namelijk al vorig jaar op Steam uitgebracht. Daar kreeg het prachtige cijfers. Hieronder kan je een promo video bekijken van de game, maar bedenk dat dat dus niet van de Switch-versie is. Een releasedatum is er nog niet, maar de game wordt binnenkort verwacht.

Seventh Lair Remastered is een zogeheten kinetic visual novel. Daarbij is het een spin-off van The House in Fata Morgana, al is het speelbaar zonder die gespeeld te hebben. Het speelt zich af in een parallel universum met slechts wat referenties naar The House in Fata Morgana. Alles draait om Darkā€ Knight, een indie-ontwikkelaar met weinig succes. Op een gegeven moment kondigt hij een datum voor zijn nieuwe spel aan, nadat hij door “fans” onder druk is gezet. Alleen dat spel blijkt niet zo te zijn als een standaard spel.

Heb jij The House in Fata Morgana gespeeld? Zo ja, kijk je ook uit naar deze spin-off? Laat het ons weten in de reacties!