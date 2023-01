Gerucht: Zelda-amiibo restock voor release Tears of the Kingdom

Maak je verzameling compleet!

Franse e-commerce-site Fnac meldt dat veel Zelda-amiibo binnenkort weer beter verkrijgbaar moeten worden. Nintendo Wire heeft dit opgemerkt.

Het is voor veel amiibo-verzamelaars een punt van frustratie: veel amiibo zijn heel slecht verkrijgbaar. Nou, mocht je wat Zelda-amiibo hebben gemist, dan lijk je nu geluk te hebben. Het ziet er naar uit dat veel amiibo weer op voorraad zullen komen, met een release-datum van 3 februari 2023. Ruim op tijd voor de release van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

In het vorige deel – Breath of the Wild – gebruik je amiibo om aan extra items te komen, zoals ingrediënten voor gerechten. Als je mazzel (of heel veel geduld hebt), kun je zelfs exclusieve gear krijgen. En het lijkt er nu op dat deze functionaliteit ook in Tears of the Kingdom gaat zitten.

De lijst met amiibo die op voorraad komen:

Majora’s Mask Link

Wolf Link

Rider Link

Archer Link

Ocarina of Time Link

Twilight Princess Link

Pixel Link

Guardian

Wind Waker Link

Skyward Sword Link

Zelda – BoTW Version

Zelda – Toon

Bokoblin

Zelda – Smash Bron: Nintendo Wire

Gaat dit het moment zijn waarop je jouw verzameling compleet maakt? Vertel ons trots hoe ver je bent met je collectie in de comments!