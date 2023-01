Toy Soldiers HD opeens uitgebracht

Toy Soldiers HD is opeens uitgekomen op de Nintendo Switch!

De hoop op een release was al een tijdje vervlogen na meerdere uitstelrondes. De laatste keer werd er niet eens meer gesproken over een mogelijke release. Toch verscheen daar plots Toy Soliders HD in de Nintendo eShop!

Een hardnekkig probleem

Toy Soliders HD kampte met een groot probleem als er in multiplayer-stand werd gespeeld. De besturing functioneerde niet goed en de game werd tot nader order uitgesteld. De oorspronkelijke releasedatum was 5 augustus vorig jaar, maar dat is uiteindelijk dus vandaag geworden.

In deze tower defense-game draait het om het beschermen, managen en controleren van jouw speelgoeddoos. Dit allemaal in de stijl van Eerste Wereldoorlog-materiaal. Denk aan de tanks, vliegtuigen en geweren uit die tijd. Uitgever Accelerate Games heeft vandaag ook een nieuwe trailer uitgebracht. Bekijk hem hieronder maar eens.



Toy Soliders HD kost €29,99 en is inclusief alle eerder uitgekomen DLC.