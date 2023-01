Nieuwjaarsactie in de Nintendo eShop is in volle gang

Welke game ga jij toevoegen aan je collectie? Nu is je kans!

Vlak voor oud en nieuw kondigde Nintendo hun, ondertussen, traditionele Nieuwjaarsactie aan. Een periode met grote kortingen op games in de Nintendo eShop.

Zowel kleine als grote games met flinke korting

In deze Nieuwjaarsactie van Nintendo doen eigenlijk allerlei games mee. Van onbekend tot bekend, van klein tot groot, van race-game tot thriller, alles komt voorbij. Een handige tip is om een wensenlijstje aan te houden, zodat je snel kunt zien of een van jouw favorieten in de aanbieding is.

De hoeveelheid games die in de aanbieding zijn, is teveel om op te noemen. Nintendo heeft op hun website een handige zoekfunctie, zodat je kunt filteren op games die jij leuk vindt. Wat betreft Nintendo games, doen bijvoorbeeld Luigi’s Mansion 3, Mario Kart 8 Delux, The Legend of Zelda: Breath of the Wild en Super Mario Party mee. Die zijn allemaal afgeprijsd naar €39,99.

Echter zijn ook heel veel indiegames die de moeite waard zijn. Zo is de Master Sleuth bundel (drie detective-games) in de aanbieding van €89,99 naar €35,99. Daarnaast is ook de prachtige indiegame Ori and the Will of the Wisps nu maar €7,49. Neem vooral een kijkje in de Nintendo eShop nu het nog kan, want na 8 januari is deze Nieuwjaarsactie weer voorbij.