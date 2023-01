Guntech 2 vanaf vandaag beschikbaar op de Switch

Deze klassieke Shoot 'Em Up is nu te downloaden in de eShop.

Ben je fan van klassieke Shoot ‘Em Up’s? Vanaf vandaag is een nieuwe game beschikbaar op Nintendo’s hybride console en wel Guntech 2. Ontwikkelaar Jani Penttinen heeft vandaag aangekondigd dat de titel per direct beschikbaar is op de Nintendo Switch. Guntech 2 daagt je uit om verschillende levels vol hordes vijanden te verslaan alsmede met indrukwekkende eindbaasgevechten. Je kunt de game alleen spelen maar ook samen via de coöpmodus.

Guntech 2 biedt vijf verschillende levels om uit te spelen en met in totaal 20 verschillende wapens ben je bovendien goed uitgerust om de vijanden te verslaan. Aan jou om te ontdekken welk wapen het beste werkt in welke situatie. Ben je benieuwd geworden naar Guntech 2? Bekijk dan de bijbehorende launchtrailer van de game hieronder. De game is vanaf nu te downloaden voor net geen 15 euro in de eShop.