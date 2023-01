Hydreigon en Dragapult komen tijdelijk in Tera Raid Battles

Tijdelijk twee sterke Pokémon te verkrijgen in Pokémon Scarlet & Violet!

Binnenkort krijgen we twee nieuwe Tera Raid Battles in Pokémon Scarlet en Violet: Hydreigon en Dragapult. Net als dat Tyranitar en Salamence de unieke Pokémon waren in december krijgen we binnenkort deze twee dragon Pokémon.

Net als het vorige event zijn ze gekoppeld aan een versie. Hydreigon in Pokémon Scarlet, en Dragapult in Pokémon Violet. Net als het vorige event zul je ze tegen komen in 4 en 5 ster Raid Battles. Wat ook goed is om te weten is dat alle Tera types mogelijk lijken te zijn. Het is echter wel een korte tijd dat je ze kunt bemachtigen. Het event loopt namelijk van 6 januari t/m 8 januari dus wees er op tijd bij!

Ga jij hier op zoek naar de beste Dragapult of Hydreigon? Of is dit weer een goeie manier om items te farmen? Laat het hieronder weten.