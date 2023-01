Hint een vacature bij SEGA op een nieuwe Mario & Sonic Olympics-game?

Krijgen we in 2024 een nieuwe game met Mario & Sonic?

In 2007 maakte we voor het eerst kennis met Mario & Sonic op de Olympische Spelen. Mario en Sonic kwamen voor het eerst samen in één game en dat bleek een succes. De jaren erna verschenen er verschillende nieuwe titels in de serie. Het zou zeer goed kunnen dat we in 2024 opnieuw een Mario & Sonic op de Olympische Spelen-titel voorgeschoteld krijgen. De Olympische Spelen vinden in 2024 in Parijs plaats en een nieuwe vacaturen bij SEGA doet vermoeden dat er ook weer een bijbehorende Mario & Sonic-game zal verschijnen.

In een nieuwe vacature die SEGA online heeft gezet, wordt gezocht naar iemand die ervaring heeft met het ontwikkelen van spellen op de PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X|S en Windows. Daarbij zijn bovendien links te vinden naar de website van Sonic als die van de de officiële Olymische Spelen-game van SEGA. Het kan dus of om een officiële titel gaan in plaats van de versie met Mario & Sonic.

Zie jij graag een nieuwe Mario & Sonic op de Olympische Spelen-titel verschijnen? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie.