Winnaars DN Awards giveaway

Ben jij één van de gelukkige winnaars? Check het hier!

De afgelopen weken kon je op Daily Nintendo meedoen met flink wat leuke prijsvragen. Een daarvan was gekoppeld aan de DN Awards. Door het uitbrengen van jouw stem voor de beste game van 2022 maakte je meteen kans op verschillende toffe games. Heb jij meegedaan aan deze giveaway? Kijk dan snel hieronder of jij behoort tot één van de gelukkige winnaars. Namens heel Daily Nintendo feliciteren we:

Persona 5 Royal – @zeldayoshi

1x Two Point Campus – @robert

1x Darq: Ultimate Edition – @treecksvanveluwe

1x Matchpoint Tennis Championships – @waluigi

1x Yum Yum Cookstar – @bril87

We wensen jullie alvast veel plezier met de prijs. Heb jij gewonnen? Mail dan jouw gebruikersnaam + adresgegevens naar info@dailynintendo.nl. We streven er naar om prijzen binnen 3 weken toe te sturen.

Benieuwd naar de uitslag van de DN Awards 2022? Deze kun je hier vinden!