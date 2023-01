Turn-based RPG A Frog’s Tale in de planning voor de Switch

Hopt deze succesvolle kickstarter door naar Nintendo?

A Frog’s Tale was recent nog een Kickstarter project. Nu had de game origineel $60.000 dollar als doel en zijn ze dat voorbij geschoten met $108.351 dollar op het moment dat de Kickstarter afliep. Waarom praten we er hier over? Het spel is in eerste instantie zelfs gepland voor alleen de PC en niet voor de Switch of andere consoles. Nou, meerdere redenen die de kans bijna 100% maken dat dit spel ook naar de Switch zal komen.

Als eerste word door het team achter het spel aangegeven dat een Nintendo Switch port afhangt van hoeveel geld er zou worden opgehaald, vraag van publiek en natuurlijk goedkeuring van Nintendo. Het lijkt stug dat Nintendo deze game niet zou willen hebben, kijkend naar hoe passend deze is voor de console. Sterker nog, als tweede punt kunnen we kijken naar inspiratie voor A Frog’s Tale. Op de Kickstarter pagina word Mario & Luigi: Superstar Saga voor de Game Boy Advance, Tales of Symphonia voor de GameCube (die dit jaar een remaster krijgt), en Kingdom Hearts voor Playstation 2 als grote inspiratie bronnen genoemd.

Als laatste punt wordt ook duidelijk aangegeven dat de makers van A Frog’s Tale vanaf het begin rekening hebben gehouden met limitaties van consoles en ervaring hebben met het porten van games. Met andere woorden dit is niet iets dat er later bij komt, maar vanaf het begin op de planning stond. Om je nog even helemaal over de streep te halen hieronder de trailer met daarna een korte beschrijving van wat je kunt verwachten:

A Frog’s Tale is een Rhythm RPG met een klassieke pixel art stijl. Je speelt als Norman, een jonge kikker die onverwacht op een avontuur gaat wegens een mysterieuze kardinaalvogel. Hij probeert nu de gebroken stukken van een eeuwenoud artifact te vinden. Je springt, puzzelt en vecht je een weg door de wereld. In gevechten en op andere punten van het spel zal muziek en ritme een belangrijk onderdeel zijn. Zoals je in de trailer kon zien is de wereld vol met andere karakters die levendig ogen en overkomen. Er zit nog veel meer in het spel, en je kunt alles rustig lezen op de officiële Kickstarter pagina.

Wat vind je van het spel? Het is zo goed als zeker dat deze RPG naar de Switch komt, maar ben je misschien toch skeptisch? Laat het hieronder weten.