Sam & Max: The Devil’s Playhouse Resmastered aangekondigd!

Vecht met boven natuurlijke krachten en ga opzoek naar oude geheimen.

Skunkape, een ontwikkelaar bestaande uit ex Telltale Games ontwikkelaars, heeft vandaag middels een teaser aangekondigd dat Sam & Max: The Devil’s Playhouse in 2023 zal verschijnen voor de Switch. The Devil’s Playhouse betreft het derde en laatste seizoen in de Sam en Max Adventure franchise. De game bestaat uit 5 losse episodes die tegelijkertijd speelbaar zullen zijn. De teaser is onderaan dit artikel te bekijken.

In Sam en Max: The Devil’s Playhouse gaat het titulaire duo op zoek naar oude geheimen. Gedurende deze zoektocht komt Max in aanraking met bovennatuurlijke krachten. Zo kan hij van vorm veranderen, teleporteren, gedachten lezen en de toekomst voorspellen. Deze bijzondere vaardigheden kan hij vervolgens inzetten voor het bevechten van vijanden.

De game is nog niet aangekondigd voor specifieke platformen. Ook is er nog geen exacte releasedatum bekend. Maar aangezien de vorige twee Sam & Max-remasters op de Switch zijn verschenen is het aannemelijk dat het laatste deel in deze trilogie daar ook op zal verschijnen.