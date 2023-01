[Release Radar] Deze games verschijnen er in de eerste week van 2023

Bekijk hier de eerste releases van 2023!

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

AlphaLink

Verschijnt op: 5 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €15,00

AlphaLink is een 2D multiplayer arena battle game, welke zich afspeelt in een dystopische toekomst. Kies een factie, vind wat vrienden en ga ze te lijf in local of online matches. Tijdens gevechten kun je wapens opikken, wat voor een nieuwe speelstijl zorgt. Verdien XP en galactische credits om nieuwe cosmetics te unlocken en je personage op vele manieren uit te dossen. En even genoeg van de gevechten? In de hub kun je meer leren over de veelzijdige wereld waarin de game zich afspeelt.

Moto Rush GT Premium Edition

Verschijnt op: 6 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €15,99

Moto Rush GP kwam alweer begin 2019 naar de SWitch. Sindsdien zijn er verschillende uitbreidingen uitgekomen, welke deze race ervaring nog uitgebreider maken. In deze premium bundle zit de basisgame inbegrepen en de “Full Garage” uitbreiding. Hiermee krijg je toegang tot 13 nieuwe voertuigen (waaronder een quad en… een fiets?) en kun je je look aanpassen met een heel scala aan nieuwe handschoenen. Vergeet snelheidslimieten en verkeersregels en wordt de baas van de weg in deze arcade racespellen.

Wat verder verschijnt in de week van 2 tot en met 8 januari:

2 jan. 2023: Blacksmith Forger – €4,99

2 jan. 2023: Vampire Slayer: The Resurrection – €7,49

2 jan. 2023: Gravity Thrust – €3,99

4 jan. 2023: Extreme Snowboard – €7,99

5 jan. 2023: Maximus 2 – €4,49

5 jan. 2023: Lost Snowmen – €4,99

5 jan. 2023: Pixel Game Maker Series Pearls VS Grey – €7,99

5 jan. 2023: Age of Heroes: The Beginning – €19,99

5 jan. 2023: Tumbleweed Destiny – €2,69

6 jan. 2023: Sweet Bakery Tycoon Extended Edition – €5,99

6 jan. 2023: Neon Souls – €4,99

