Platinum Games duikt in de gezichtsuitdrukkingen van Bayonetta 3

Een nieuwe blik achter de schermen van Bayonetta 3 geeft wat inzicht in de gezichtsuitdrukking.

In een nieuwe blogpost van Platinum Games duikt Technical Artist Akifumi Sengan in het maken van gezichtsuitdrukkingen voor Bayonetta 3. In een video en de geschreven blog duikt die in de twee hoofdpersonages van het spel. Bayonetta en Viola hebben beiden een andere aanpak gekregen.

Zo moest Bayonetta ondanks haar nieuwe haarstijl en realistischere 3D-model toch haar kenmerkende karakter behouden. Daarnaast heeft Bayonetta 3 ook nog een extra thema is toegevoegd. Bayonetta moest namelijk wat ‘cuteness’ hebben.

Viola daarentegen is juist meer gemaakt met manga uitdrukkingen in gedachten. Dit was echter niet al te makkelijk, want volgens Akifumi was Platinum tot het laatste moment bezig om aanpassingen aan te brengen. Alles om de perfecte Viola te krijgen.