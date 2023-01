Nintendo viert het nieuwe jaar met een gratis achtergrond!

Gelukkig nieuw...achtergrond!

Er zijn genoeg dingen die je op Nieuwjaarsdag kunt doen. De ene neemt een frisse Nieuwjaarsduik, en de andere begint meteen met zijn, haar of hen goede voornemens. Nintendo doet echter iets anders, want hun delen een gratis achtergrond voor jouw computer, smartphone en tablet uit aan iedere Nintendo fan. Via My Nintendo kun je nu namelijk de achtergrond, in verschillende formaten claimen, om het nieuwe jaar goed te beginnen. Als je gratis een achtergrond met daarop Mario, Yoshi, Peach en Toad wilt hebben, klik dan hier om naar de website te gaan.