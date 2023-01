Journey To The Blue Mountain is vanaf nu beschikbaar op de Nintendo Switch

Een avontuur om terug te keren naar de blauwe berg.

Het jaar 2023 is inmiddels alweer begonnen en dat betekent dat weer een jaar vol met nieuwe spellen op ons staat te wachten. Volgens de Nintendo eShop verschijnt er vandaag al één game genaamd Journey To The Blue Mountain. Deze titel, van uitgever Nerd Games, is tevens ook al meteen in de aanbieding want je krijg tot het einde van deze maand maar liefst 90% korting op het platform-avonturenspel. Om Journey To The Blue Mountain te downloaden heb je 924 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

In Journey To The Blue Mountain ga je op avontuur om het leefgebied van de vogels terug te vinden. Je komt tijdens deze reis dieren tegen in verschillende labyrinten. Bovendien zul je vallen moeten ontwijken en proberen om alle veertjes in de game te verzamelen. Gaat het jou lukken om terug te keren naar de blauwe berg?

