Fate Samurai Remnant aangekondigd voor de Switch

Een nieuwe actie RPG van Koei Tecmo!

Koei Tecmo Games en Type-Moon hebben de game Fate Samurai Remnant aangekondigd. De game werd middels een teaser onthuld tijdens de Fate Project New years eve special in Japan, je kunt hem hieronder bekijken.

Fate Samurai Remnant wordt beschreven als een actie RPG. Het spel zal uiteindelijk op PlayStation 4 en 5, de PC en op de Switch moeten verschijnen. Buiten deze informatie weten we op dit moment nog niks van de game. Hier zal later dit jaar ongetwijfeld nog wel verandering in komen. Zit jij te wachten op een nieuwe actie RPG van Koei Tecmo? Laat het ons vooral weten in de reacties!