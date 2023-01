eShop onthuld onder andere bestandsgrootte van Digimon

De eShop heeft weer een update gehad, dit keer met maar 14 nieuwe bestandsgroottes.

De laatste update voor de eShop heeft weer wat groottes van aankomende games onthuld. Mocht je op bepaalde spellen zitten te wachten kan het handig zijn om het geheugen van je Switch te controleren. Dit keer zijn er maar 14 nieuwe titels waarvan de informatie is onthuld. Hiervan zijn er maar vijf één GigaByte of meer. De grootste titel is Digimon World: Next Order met 6,7GB en de kleinste is Blacksmith Forger met maar 88MB. In de lijst hieronder zie je alles van groot naar klein.

Digimon World: Next Order – 6.7GB

Bumblebee – Little Bee Adventure – 2.9GB

World War Battle Heroes Field Armies Call of Prison Duty Simulator – 1.5GB

Crypto Mining Simulator – Ultimate Trading Strategy Tycoon Craft & Idle Game 3D – 1.1GB

Tyrant’s Blessing – 1.0GB

Slots Royale: 777 Casino Games – 986MB

Extreme Snowboard – 946MB

Tumbleweed Destiny – 924MB

Gravity Thrust – 654MB

Age of Heroes: The Beginning – 212MB

OmegaBot – 196MB

Maximus 2 – 168MB

Onion Assault – 148MB

Blacksmith Forger – 88MB