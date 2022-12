Fury Fight: Gangsters of City heeft releasedatum gekregen

Sla je een weg naar de overwinning in deze nieuwe beat 'em up.

Het nieuwe jaar begint goed voor fans van beat ‘em ups. Uitgever RedDeerGames heeft namelijk aangekondigd dat hun titel Fury Fight: Gangsters of City een releasedatum heeft gekregen van begin janurai. Op 13 janurai zullen we met deze titel aan de slag kunnen. Benieuwd hoe de game eruit ziet? Hieronder kun je een trailer bekijken.

In Fury Fight: Gangsters of City kun je kiezen uit 4 verschillende personages: Boris, Sofia. Harvey en Maria. Gewelddadige criminelen hebben de stad over genomen en het is aan jouw om hen en hun handlangers te verslaan. Sla en schop je weg naar de overwinning terwijl je de unieke skills van iedereen gebruikt om de vele handlangers uit de weg te ruimen. Met meer dan 50 gevarieerde levels ben je hier zeker wel even mee bezig!