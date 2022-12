[DN Awards] Dit vonden jullie de beste Switch-game van 2022!

Tijd voor de uitreiking van de felbegeerde DN Award!

De afgelopen weken kon je jouw favoriete titel van 2022 nomineren voor de felbegeerde DN Awards. Dit hebben jullie in grote hoeveelheden gedaan en dat heeft geleid tot een mooie top 5. Dank daarvoor!

Voordat we de uitslag gaan presenteren is het handig om te weten hoe de puntentelling tot stand is gekomen. Ieder lid van Daily Nintendo kon maximaal vijf titels nomineren. Dit jaar mochten alleen Nintendo Switch-games worden genomineerd. Daarbij maakte het niet uit of het om fysieke of digitale spellen ging. Met behulp van de onderstaande puntentelling werd de uitslag berekend. De puntentelling:

Nummer 1: vijf punten

Nummer 2: drie punten

Nummer 3: twee punten

Nummer 4: een punt

Nummer 5: een punt

Zoals altijd kan er maar één echte winnaar zijn, en afgelopen jaar zijn dat, misschien niet geheel onverwacht, Pokémon Scarlet & Violet. Het maakte hierbij niet uit welke versie er werd genomineerd en dat maakte deze nieuwste generatie Pokémon-games de absolute winnaar. Pokémon Scarlet en Pokémon Violet zijn de eerste openwereld-RPG’s in de Pokémon-serie, en ondanks de nodige kritiek van fans en media, hebben jullie de games wél de meeste punten gegeven!

Zilver en brons

Ondanks dat er maar één game de winnaar kan zijn, hebben we natuurlijk ook nog de zilveren én bronsen medaille. Welke games wisten er op nummer 2 en 3 te eindigen? Plek nummer 2 is weggelegd voor Kirby en de Vergeten Wereld. Kirby’s eerste echte 3D-avontuur is enorm goed geslaagd en dat vonden jullie ook. Ondanks dat de game niet heel vaak op de eerste plek kwam te staan, zagen we Kirby en de Vergeten Wereld wél opvallend vaak op de tweede plek in jullie lijstjes. Dit zorgde er zelfs voor dat Kirby en de Vergeten Wereld slechts enkele punten minder wist te behalen dan de nieuwste Pokémon-titels! De derde plek is uiteindelijk weggelegd voor Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Wij noemde de game al een meer dan waardige opvolger voor de eerste Mario + Rabbids-titel, ook jullie konden de game blijkbaar erg waarderen!

Heb jij meegestemd op de DN Awards? Bedankt voor jouw bijdrage! Binnen enkele dagen zullen we de winnaars van de bijbehorende giveaway ook bekendmaken op de website!