Vecht tegen Cinderace in 7-star Tera Raid Battle-event

Er is een schattig maar sterk konijn verschenen in de Tera Raid Battles.

Ruim een week geleden werden er twee Tera Raid Battle-events aangekondigd voor Pokémon Scarlet & Violet. De eerste is inmiddels al achter de rug. Vandaag is het volgende evenement gestart. Cinderace zal dit gehele weekend in 7-star Raids verschijnen. Daar moet wel bij vermeld worden dat Cinderace een onwijs sterke Pokémon is. Het is een vuur Pokémon met als Tera Type Fighting. Je zal dus goed voorbereid moeten zijn om hem te kunnen verslaan. Mogelijke Pokémon om te gebruiken tegen Cinderace zijn Dachsbun, Slowbro en Espathra. Wel ben je afhankelijk van jouw teamgenoten welke opstelling het handigste is.

Mocht het je nou dit weekend niet lukken, dan is er nog een tweede ronde. Deze tweede en laatste ronde vindt plaats van 13 januari 2023 om 01:00 tot 16 januari 2023 om 00:59 uur. Dit event markeert gelijk de enige kans om deze Pokémon zelf te vangen. De enige andere optie is om met iemand te ruilen. Daarbij kan je hem slechts eenmaal per savefile vangen. Natuurlijk kan je hem zo vaak verslaan als je wil, maar dan krijg je alleen bijzondere items.

Je kan de Raids op de map herkennen aan hun speciale aura. Om toegang te krijgen tot deze events moet je wel het nieuwste Poké News ophalen. Dat doe je door in de game met internet te verbinden. Voor de 7-star Raids moet je het verhaal en post game uitgespeeld hebben om überhaupt Black Crystals te kunnen vinden. Wel kan je via andermans Raid meedoen.

Welke strategie gebruik jij om Cinderace te verslaan? Laat het ons weten in de reacties!