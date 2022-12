Ruffy and the Riverside krijgt een nieuwe trailer, verschijnt in 2023

Ctrl C + Ctrl V

Het is een tijd lang stil gebleven bij Zockrates Laboraties, maar hun spel Ruffy and the Riverside heeft een nieuwe trailer gekregen. In de trailer kun je de kleurrijke open wereld van het spel bekijken. In de game ga je op avontuur met Ruffy. Het doel is over het Riverside koninkrijk te redden, want op een dag verandert het vredige land in onheil. Ruffy is een echte held en heeft ook een speciale vaardigheid: hij kan materialen verwisselen. Zoals je in de trailer kan zien wordt een waterval omgetoverd tot een muur die je kan beklimmen en kan je met je vaardigheid stalen muren vervangen door houten muren.

Ruffy and the Riverside verschijnt in 2023 op PC en consoles.