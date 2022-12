Gelekte foto’s Zelda: Tears of the Kingdom Nintendo Switch OLED verschijnen online

Lekker heeft het vaker aan het rechte eind.

Op het Chinese forum Tieba heeft een gebruiker foto’s gepost van een nieuwe Nintendo Switch OLED. Het gaat om een variant die in het teken staat van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, aldus My Nintendo News.

Bekijk de foto’s hier:

Gebruiker Kysen op het Famiboards-forum heeft bovenstaande foto’s voor het westerse publiek beschikbaar gemaakt. Nintendo heeft niet bevestigd of de foto’s echt zijn, maar Tieba heeft in het verleden vaker modellen gelekt. Het ziet er dus naar uit dat wij een Tears of the Kingdom-editie van de Nintendo Switch OLED kunnen verwachten.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom staat gepland voor 12 mei 2023. Nu die datum dichterbij komt, druppelt er steeds meer info over de game binnen. Zoals van de ESRB die de game al een classificering heeft gegeven.

Heb jij al een OLED? Of wacht je op de juiste editie? Dan is dit misschien het moment om in te stappen! Brand los in de comments.