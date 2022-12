Bijzondere mod toont Elden Ring x Pokémon Scarlet

Geen echte game! Maar wel even bijzonder

In de categorie ‘Even heel wat anders’ is er iemand op Twitter die zich bedacht hoe het zou zijn als Elden Ring en de nieuwste Pokémon game samen zouden gaan.

Misschien dat je zelf al een vergelijking had gemaakt, of misschien ook helemaal niet. Met Pokémon Scarlet en Violet begeeft de serie zich voor het eerst in compleet open wereld, en dat leidt tot vergelijkingen. Open world games zijn niet per se meer nieuw, en er zijn vaker cross-overs of mods gemaakt tussen verscheidene games. De combinatie van Elden Ring en Pokémon is misschien wel wat uniek. Elden Ring is natuurlijk de populaire open wereld game van FromSoftware. Deze wereld, en in lijn met de stijl van FromSoftware games, is duister en somber met grootste steden en wonderen. Pokémon is juist die schattige diertjes die je meeneemt op je avontuur voor alle leeftijden.

Nu heeft Twitter gebruiker Arestame een mod gemaakt waarbij Pokémon Scarlet zich nu in de wereld van Elden Ring bevindt! Je ziet in de toffe trailer de trainer, Koraidon en meerdere andere Pokémon voorbij komen. Bekijk de video hieronder.

Elden Ring X Pokémon Scarlet is here! From Paldea to The Lands Between, expand your #Pokemon journey with new summons in #ELDENRING ! pic.twitter.com/djOWo9ogpg — Arestame (@Arestame_Arkeid) December 28, 2022

Het Pokémon Centrum en de dodelijke Meowscarada waren wel hoogtepunten, wat vind jij? De vraag is nu natuurlijk of dit is wat we kunnen verwachten in de toekomst van Pokémon games (aan visuals niet aan gameplay natuurlijk, doodeng), of dat het misschien toch een andere kant op gaat. Daarnaast natuurlijk de vraag… zou je een FromSoftware Pokémon game willen spelen? Laat het hieronder weten.