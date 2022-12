De eerste stappen als Nintendo Switch eigenaar

Heb jij tijdens de feestdagen een Nintendo Switch gekregen? Dan hoeven we vast en zeker niet uit te leggen hoe je Mario Kart 8 Deluxe moet spelen. Onder de motorkap zijn er echter wel een aantal handige tips om het beste uit de console te halen. Nintendo helpt je daar een handje bij.

Speciale website voor nieuwe Switch spelers

Het spelen van games gaat vrijwel vanzelf. De meeste spellen van Nintendo beginnen heel eenvoudig en helpen je altijd op weg met de besturing. Een goed voorbeeld is The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De eerste stappen die je zet in de wereld worden begeleid door duidelijke instructies; ‘Pak iets op met de A-knop’ bijvoorbeeld. Bij games als Mario Kart 8 Deluxe of Big Brain Academy: Knappe Koppen is de basisbesturing vaak erg eenvoudig. Daar geldt wel het principe: ‘Easy to learn, hard to master’.

Het gamen gaat dus vaak vrij gemakkelijk, maar alles eromheen kan soms voelen als een doolhof. Het instellen van de console kan best een uitdaging zijn. Daarom heeft Nintendo een handige website gemaakt om je goed op weg te helpen. Ze laten bijvoorbeeld zien hoe het online gamen in zijn werk gaat of hoe je screenshots of video’s kunt maken.