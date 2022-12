Nieuwe trailer online van Inazuma Eleven: Great Road of Heroes

Toont onder andere de vernieuwde gameplay en een nieuw personage.

Level 5 heeft na een lange stilte een nieuwe trailer uitgebracht van Inazuma Eleven: Great Road of Heroes, zo meldt Nintendo Everything Daarnaast heeft de ontwikkelaar in een uitgebreide blog-post wat details over de ontwikkeling van de voetbal-game verteld. Je moet daar alleen wel een aardig woordje Japans voor spreken.

In de trailer zien we hoe de stylus-controls van de vorige titels zich gaan vertalen naar de Nintendo Switch. Daarnaast wordt het mogelijk om de game met touch-controls of gewoon met een controller te spelen, aangezien de Switch ook op de tv aangesloten kan worden.

Handheld-spelers kunnen kiezen om de game horizontaal (landschapsmodus) of verticaal (portretstand) te spelen. Dat laatste staat in de arcade ook wel bekend als ‘tate’, een beeldschermverhouding waar veel shoot-‘m-ups vroeger gebruik van maakten. Nu zien we die verhouding veel terug in smartphone-games.

Tot slot worden we geïntroduceerd met een mysterieus nieuw personage. Behalve dat hij volgens de ontwikkelaar een topspeler moet zijn, weten we nog niks. Maar Level 5 heeft aangegeven in februari 2023 met meer informatie over de game te komen.

Ben jij een fan en vind je dat je al veel te lang moet wachten op een nieuwe Inazuma Eleven? Laat het ons weten in de comments.