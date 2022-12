Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning uitbreiding Fatesworn uitgesteld naar 2023

Fans van de game zullen nog even moeten wachten!

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning kwam begin vorig jaar naar de Switch. Dit was toentertijd al geen nieuwe game, aangezien het een remake is van Kingdoms of Amalur: Reckoning. Toen deze game werd aangekondigd werd ook nieuws bekend van een “Fatesworn” uitbreiding, een DLC exclusief voor Re-Recknoing. Deze kwam op 14 december 2021 naar andere consoles, maar de Switch zat hier helaas niet bij. Het zou iets langer duren, maar Fatesworn stond nog wel gepland voor 2022.. Met nog een paar dagen te gaan zal het je alleen niet verbazen dat het deze deadline niet gaat halen. Het officiële twitteraccount heeft aangegeven dat de DLC is uitgesteld naar 2023. Wel zou het “bijna af” zijn, dus het zou best kunnen dat het binnenkort alsnog voor de Switch verschijnt. Wij houden jullie in ieder geval op de hoogte.

In deze DLC gaat het verhaal van jou, The Fateless One, verder. Na tientallen jaren is de Crystal War eindelijk voorbij, en de Tuatha warlord Gadflow is verslagen. Terwijl de opgeluchte mensen van Amalur een tijd van vrede en heropbouw verwachten blijkt dit niet het geval te zijn, aangezien een nieuwe dreiging deze vrede meteen in gevaar brengt. In een afgelegen gebied ligt een eeuwenoude vluchtelingen plek, waar kolonisten, oorlog vluchtelingen en -veteranen komen om een nieuw leven op te bouwen. Het is alleen precies hier dat Telogrus, de god van chaos is verschenen om het land over te nemen en mensen te verleiden met de belofte van vrijheid. Er is er maar één die hem kan verslaan… en je mag drie keer raden wie dat kan zijn.

People of the Faelands,

We regret to inform you that we won’t be able to release the long-awaited expansion Fatesworn for Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning on Nintendo Switch in 2022. pic.twitter.com/bfgcVjtt7a — Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (@ReckoningGame) December 28, 2022