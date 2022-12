Jupiter Moons: Mecha aangekondigd voor de Switch

Deze intense roguelike cardgame heeft alleen nog geen release datum.

Roguelike adventure game Jupiter Moons: Mecha komt ook naar de Switch. Dat heeft ontwikkelaar Rock & Bushes eerder deze week aangekondigd. Het lijkt erop dat dit zal gebeuren wanneer de game ook naar andere consoles komt, al is het nog niet duidelijk wanneer dit zal zijn. Hieronder kun je alvast een wat oudere trailer bekijken.

Jupiter Moons is een roguelike adventure game die werkt door middel van kaarten. Kies je Mech en de piloot die erbij hoort, welke allemaal zo hun eigen unieke speelstijl hebben. Verbeter je Mech door nieuwe delen te instaleren of de basis te upgraden. Verzamel wapens, schilden en andere voorwerpen door je vijanden te verslaan tijdens turn-based kaartgevechten. Zoek naar combo’s in je deck, experimenteer en probeer de game uit te spelen op de manier die jij wilt.