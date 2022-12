Yuji Naka wordt officieel aangeklaagd voor handelen met voorkennis

Da’s balen voor de Balan Wonderworld-regisseur

Eerder deze maand maakten we bekend dat Yuji Naka, bekend als ‘de vader van Sonic’, gearresteerd is voor handelen met voorkennis. Inmiddels is bekend geworden dat de regisseur officieel wordt aangeklaagd, zo meldt VGC.

Yuji Naka werkte op het moment voor Square-Enix aan Balan Wonderworld. Hij hoorde dat de ontwikkeling van Final Fantasy VII: The First Soldier naar ontwikkelaar ATeam Interactive ging. Wetende dat de aandelen van dit bedrijf een enorme boost zouden krijgen, kocht Naka voor ¥ 144,7 miljoen aandelen. Square-Enix-collega Taisuke Sasaki zou naar verluidt met hem mee hebben gedaan en voor ¥ 105 miljoen aan aandelen hebben gekocht. Op moment van schrijven gaat dat om ongeveer € 1 miljoen en € 737 duizend respectievelijk.

Daarnaast werd Naka in november al beschuldigd van een soortgelijke actie. Bij het nieuws dat ontwikkelaar Aiming de mobile-game Dragon Quest Tact mocht ontwikkelen, kocht hij voor zo’n ¥ 2,8 miljoen aan aandelen. Omgerekend komt dat neer op een kleine € 20.000.

Yuji Naka wordt nu officieel aangeklaagd voor handelen met voorkennis met betrekking tot ATeam Interactive. Volgens de aanklagers zou Naka nooit de aandelen hebben gekocht, als hij niet op de hoogte was van de ontwikkeling van The First Soldier, aldus Eurogamer.

Het is nog onbekend wanneer Naka voor de rechter moet verschijnen.

Yuji Naka zijn laatste game, Balan Wonderworld, “verdiende” een 5,4 in onze review. Volgens Naka is de kwaliteit van de game zo achtergebleven, omdat Square-Enix hem een half jaar voor de release van de ontwikkeling af heeft gehaald. Om deze reden liep er al een rechtzaak tussen Square-Enix en Yuji Naka, hoewel de uitslag daarvan onbekend blijft.