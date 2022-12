“Switch Pro” niet meer op de planning volgens Digital Foundry

Komt er nou een upgrade, opvolger of iets compleet anders?

Al sinds het eerste jaar van de Nintendo Switch gaan er geruchten over een upgrade. De fans roepen daarom al lang om een “Switch Pro”, maar tot nu toe is die nog niet aangekondigd. Digital Foundry, een bekende partij in het beoordelen van games op het technische vlak, beweert nu dat er geen verbeterde Switch meer aankomt. John Linneman heeft namelijk met ontwikkelaars gesproken, waardoor hij tot deze conclusie is gekomen. Wel is hij ervan overtuigd dat er een verbeterde Switch een idee was waar Nintendo mee speelde, maar helaas in de prullenbak is gemikt. Volgens hem kunnen we dus een echte opvolger verwachten. De vraag is alleen: wanneer? Linneman denkt zelf niet in 2023. De letterlijke woorden van Linneman kan je hieronder vertaald lezen:

“Ik geloof, van wat ik heb begrepen van de gesprekken met verschillende ontwikkelaars, dat er op enig punt wel een soort mid-generatie Switch-update gepland stond, maar dat dat niet meer lijkt te gaan gebeuren. Daarom is het wel duidelijk dat wat ze ook doen het daadwerkelijk om nieuwe generatie hardware zal gaan. Ik denk niet dat dat al in 2023 zal zijn.” John Linneman (vertaald door Alice)

Al deze beweringen werden gedaan in de podcast van Digital Foundry. De vragen over de Switch en de antwoorden vinden vanaf de 50e minuut plaats. Je kan hem hieronder zelf bekijken. Ben jij het hiermee eens of geloof je toch dat we komend jaar een soort opvolger kunnen verwachten? Laat het ons weten in de reacties.