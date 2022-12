Dragapult maakt een groots entree in Pokémon Unite

Dragapult voegt zich vanaf 30 december bij de rest van de vechters!

Eerder deze maand werd er een hoop aangekondigd voor Pokémon Unite. Pokémon Unite vierde een aantal maanden geleden zijn 1-jarig jubileum en nu maakte The Pokémon Company bekend dat de game ruim 100 miljoen keer is gedownload wereldwijd. Dat is absoluut een mooie mijlpaal voor deze free-to-play game. Er zijn veranderingen aangebracht in hoe de matchmaking plaatsvindt. Mocht je dat interessant vinden, dan kan je hier de uitgebreide uitleg van het Pokémon Unite-team lezen. Daarnaast werden er nog andere evenementen aangekondigd. In het Twitter-bericht hieronder kan je het schema voor het Thank-You Celebration Event bekijken.

There’s tons in store for our Trainers to celebrate! Take a look at our event schedule, and get ready to clash! #PokemonUNITE pic.twitter.com/UkYFTb9KzI — Pokémon UNITE (@PokemonUnite) December 22, 2022

Op 30 december om 8:00 uur zal Dragapult zich bij de andere vechters voegen. om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Pokémon Unite een trailer uitgebracht. In deze trailer wordt Dragapult in de spotlight gezet. Tevens toont hij wat van zijn kunsten. Zo zien we dat hij een Ranged Attacker is en op hoge snelheid over het veld beweegt. Hieronder kan je zelf beoordelen of het mogelijk een vechter naar jouw smaak is.

Wat vind jij van Pokémon Unite? Speel je het nog steeds en ga je ook als Dragapult spelen? Laat het ons weten in de reacties!