[December Prijzenfestival 2022 #10] Deel jouw game-voornemens en maak kans op mooie prijzen

We geven NFS Hot Pursuit Remastered, 2x Apex Coins en eShop-tegoed weg.

De tijd om na te denken over jouw voornemens voor 2023 is aangebroken. Daarom draait onze tiende prijsvraag om jouw game-voornemen van het nieuwe jaar. We zijn dus nog lang niet klaar met het weggeven van leuke prijzen. Ditmaal geven we vier dingen weg en dus zullen er ook vier winnaars zijn. Van onze partner Vertigo6 mogen we het fantastische racespel Need for Speed Hot Pursuit Remastered en tweemaal Apex Coins weggeven. Met de Apex Coins kan je in het free-to-play-spel Apex Legends onder andere cosmetische items kopen. Het is dus zowel leuk voor nieuwkomers om in stijl te starten als voor de veteranen om jouw gewenste item eindelijk te kunnen kopen. Wij van Daily Nintendo gooien nog een extra prijs in de pot, namelijk €15 Nintendo eShop-tegoed.

Meedoen met deze prijsvraag kan alleen via onze Discord-server en is mogelijk tot en met 2 januari 2023 om 23:59 uur. We zijn heel erg benieuwd wat jullie game-voornemens zijn voor 2023. Ga je je bijvoorbeeld focussen op het verkleinen van de backlog of ben je van plan meer indiegames te proberen? Hoe je dus mee kan doen:

Ga naar onze Discord-server en indien je nog geen lid bent, accepteer de uitnodiging. Ga naar het kanaal #giveaways. Laat in dit kanaal een reactie achter met een antwoord op de vraag: Wat is jouw game-voornemen voor 2023?

Redactionele crew alsmede moderators op de website van Daily Nintendo zijn uitgesloten van deelname. De winnaars worden zo snel mogelijk na de laatste dag van deelname bekend gemaakt. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. We nemen via Discord contact met je op. Daily Nintendo erkent geen enkele aansprakelijkheid als gevolg van deze prijsvraag.