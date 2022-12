Bits & Bops komt naar de Nintendo Switch

Het doel op Kickstarter is bereikt!

Begin deze maand liet ontwikkelaar Tempo Lab Games door middel van een trailer weten dat je hun ritmespel Bits & Bops kon steunen via Kickstarter. Het doel werd al vrij snel behaald, maar op hun Kickstarter pagina stond ook dat de game mogelijk naar de Nintendo Switch zou komen. Inmiddels is ook dat doel van US$80,740 behaald en dat betekent dat Bits & Bops op een dag ook naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Wanneer is echter nog de vraag, maar tot die tijd kunnen we altijd aan de slag met de gratis demoversie via Steam.

Bits & Bops is een ritmespel die maar liefst meer dan 20 verschillende minigames bevat. De ontwikkelaar belooft dat je superveel plezier hebt met de gameplay, wat mede komt door de simpele besturing die iedereen kan leren. Bovendien zit deze titel natuurlijk vol met pakkende originele muziek en heeft een prachtig handgetekend uiterlijk. Als kers op de taart is de game-engine helemaal zelf ontworpen waardoor alles erg soepel zal verlopen.

Ben je benieuwd geworden naar deze titel? Bekijk dan onderstaande trailer!

Kijk jij uit naar dit ritmespel? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!