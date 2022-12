Shikon-X Astro Defense Force komt naar de Switch

Een een point-and-click-game met ruimtethema!

Kindermann Corp. heeft een nieuwe game voor Nintendo’s hybride console aangekondogd. Het gaat hierbij om de point-and-click adventure game Shikon-X Astro Defense Force. In deze game speel je als majoor Daaia, de beste piloot in de Federatie. Tijdens haar eerste gevechtsmissie ontvangt ze een mysterieus bericht van de aartsvijand van de mensheid, de Rolars. Wat volgt is een intergalactisch avontuur waarbij je als Daaria buitenaardse planeten bezoekt, allerlei personages ontmoet en de waarheid over de oorlog ontdekt. Uiteindelijk kom je te weten waarom juist Daaria voor dit avontuur is gekozen.

Op dit moment is er nog geen releasedatum bekend van Shikon-X Astro Defense Force. Wel kun je alvast onderstaande trailer bekijken voor een eerste indruk van de game.