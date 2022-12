[December Prijzenfestival 2022 #8] Win Pokémon kaarten

Wil jij Pokémon kaarten winnen? Laat ons weten wat je favoriete herinnering is aan Ash & Pikachu!

De laatste week van 2022 is ingegaan en Kerst is alweer voorbij. Wij stoppen echter nog niet met prijsvragen. De achtste prijsvraag van deze maand is voor alle Pokémon-fans. Wij mogen namelijk van Media Tornado/The Pokémon Company International een aantal kaarten weggeven. We hebben genoeg gekregen voor twee winnaars dus doe vooral mee. De prijzen zijn als volgt:

1x Build & Battle Box van Astral Radiance + één pakje Fusion Strike kaarten

1x Lycanroc Battle Deck + vier pakjes Fusion Strike kaarten

Dus hoe maak je kans op deze prijs? De prijsvraag heeft alles te maken met Pokémon. Nee, geen ” Wie is deze Pokémon?”. Wij horen graag in de reacties op dit bericht wat jouw favoriete herinnering aan Ash & Pikachu is van de afgelopen 25 jaar. Of je nu vanaf het begin kijkt of de afgelopen maand je hebt vast wel iets qua herinnering aan het duo wat volgend jaar met pensioen mag. Je kunt tot en met 1 januari 23:59 meedoen dus je hebt een aantal dagen om na te denken. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan!

