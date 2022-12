[Review] Picross X: Picbits vs Uzboross – Op hoge snelheid puzzelen

Is de hoge snelheid een succes of niet voor een Picross-game? Je leest het hier.

De afgelopen jaren zijn er vele delen in de Picross S-serie verschenen op de Nintendo Switch. Afgelopen september kwam Picross S8 nog uit. Die beoordeelden wij met een 8,0. Op 19 december 2022 bracht uitgever Jupiter een nieuwe Picross-game uit. Ditmaal niet in de Picross S-serie, maar een unieke titel. Picross X: Picbits vs Uzboross draait niet om het ontspannen oplossen van steeds groter wordende puzzels. Het draait daarentegen juist om snelheid en het oplossen van 5×5-puzzels. Is dit concept net zo’n succes als de Picross S-serie of is het voor een andere doelgroep bedoeld? Je leest het in onze review.

Snel, sneller, snelst

In Picross X: Picbits vs Uzboross moet je zo snel mogelijk meerdere 5×5-puzzels achter elkaar oplossen. Deze puzzels heten ook wel nonogrammen of Japanse puzzels. Je hebt een vierkant grid met aan de boven- en linkerkant cijfers. Die cijfers geven aan hoeveel vakjes er in die rij of kolom ingekleurd moeten worden. Op de overige plekken moeten dan kruisjes. Vul het grid volgens die regels en je hebt jouw eerste puzzel opgelost. Picross X tilt dit idee naar een hoger niveau. Waar je normaal gesproken alle tijd hebt om de puzzels op te lossen, moet je dit nu op hoge snelheid doen. Het is daarom ook noodzakelijk om bepaalde combinaties van cijfers uit je hoofd te leren. Bijvoorbeeld als je ‘1 3’ ziet staan, dan weet je gelijk dat je de eerste moet kleuren, dan een kruisje en dan drie kleuren.

Picross X draait daarom naar mijn mening meer om het leren van patronen om steeds sneller te kunnen worden. Het ontspannen gevoel wat ik gewend was van de andere Picross-games heb ik hier niet kunnen ontdekken. Het voelt wat meer gestrest aan om te spelen. Daarom zou ik Picross X niet aanbevelen aan mensen die de ontspanning zoeken in Picross. Het is echt wat anders, maar niet minder leuk.

Regels ter variatie

In de modus Single leer je de verschillende regels van Picross X. Elk level bestaat uit meerdere rondes een vele puzzels die je achter elkaar moet oplossen. Echter verschillen de regels voor het oplossen regelmatig. Er zijn namelijk aardig wat variaties om de boel interessanter te maken. Normaal gesproken zijn 5×5-puzzels niet heel bijzonder, omdat het zo simpel is. Echter maken deze regels het oplossen wel lastiger, zeker gezien het op tijd gaat. Met de regel ‘Erase Puzzle” is het grid al volledig gekleurd. Dan moet jij als speler de foutief gekleurde vakjes veranderen in kruisjes en zo de puzzel oplossen. Een hele andere manier van denken dus.

Soms verschijnt er een bom of schatkist op het grid en die moet je dan als eerste ontmantelen of openmaken. Dat doe je door de rij en kolom waarin die bom of schatkist in staan op te lossen en pas daarna de rest van de puzzel op te lossen. Natuurlijk zijn er nog veel meer variaties om het oplossen lastiger te maken, maar dat is iets om zelf te ontdekken tijdens het spelen.

Daarnaast speel je later Uzbo Run vrij. Daarin kan je zelf de regels kiezen en proberen een zo hoog mogelijke score te behalen. Persoonlijk vind ik Single de leukste modus om te spelen, omdat je dan gewoon makkelijk levels kan kiezen en uitdagingen kan voltooien. Daarover straks meer.

Picbits vs Uzboross

De titel van Picross X: Picbits vs Uzboross verklapt wat over waarom je zo snel moet zijn. Uzboross zit namelijk achter jouw Picbits aan. Door snel genoeg de puzzels op te lossen zorg je ervoor dat jouw score zo hoog mogelijk wordt. Jouw score bepaalt de kracht van de Picbits. Daarbij is het handig als je meerdere schatkisten hebt weten te bemachtigen, want dat helpt je om Uzboross te verslaan. Na de puzzelronde zie je hoe de Picbits Uzboross proberen te verslaan. Ben je te zwak, dan kunnen er wat Picbits opgegeten worden. Heb je echt een goede score neergezet, dan houd je mogelijk alle Picbits in leven en versla je Uzboross. Dit zorgt er wel voor dat je steeds opnieuw het level wilt spelen om zo’n hoog mogelijke score te halen.

Elk level heeft tevens drie uitdagingen. Door die alledrie te behalen speel je een lastigere variant van dat level vrij. Daarnaast speel je levels vrij door voldoende uitdagingen te halen. En dat is nog niet alles. Er zijn ook achievements waarmee je van alles kan vrijspelen. Zo zijn er skills die je kunnen helpen een level veel makkelijker te halen. Met skins, die je met de in-game currency kan kopen, pas je gemakkelijk het uiterlijk van alles aan. Wel moet ik eraan toevoegen dat je bepaalde skins met echt geld kan kopen in de Nintendo eShop, al is dat slechts een klein deel. Ik zie dat niet als een nadeel, want het beïnvloedt het spel amper.

Samen de strijd aan?

Picross X kan in coöp gespeeld worden met tot 8 spelers. Dat zou dus echt chaos kunnen zijn, maar dan moet je wel online mensen kunnen vinden. Ik heb namelijk in de tijd dat ik hem heb gespeeld nooit een tegenstander kunnen vinden online. Je kan de game ook lokaal spelen, maar dan moet ieder wel een exemplaar van de game hebben. Op dit vlak valt het dus wat tegen. Je kan natuurlijk wel altijd zelf online potjes spelen om een zo’n hoog mogelijke ranking te behalen.

Conclusie

Picross X: Picbits vs Uzboross onderscheidt zich echt van de Picross S-serie. Het is amper vergelijkbaar op het Picross-aspect na. De snelheid waarop je de 5×5-puzzels moet oplossen is een leuke variatie. Je moet even anders gaan nadenken dan je gewend bent van de Picross-games. De vele verschillende regels maken het nog wat interessanter en lastiger. De prijs van €19,99 is wat aan de hoge kant. Ik had eerder een vergelijkbare prijs als de Picross S-spellen verwacht. Wel is de game tot en met 3 januari 2023 in de aanbieding voor €14,99, wat al een veel leuker prijsje is. Al met al kan ik Picross X: Picbits vs Uzboross wel aanbevelen aan de mensen die van een twist houden en het niet erg vinden om op hoge snelheid te puzzelen.

+ Andere manier van denken om snel genoeg te worden

+ Vele verschillende regels ter variatie

+ Leuke twist op de andere Picross-games

+ Vele aanpassingsmogelijkheden

– Niet zo ontspannend als dat je van Picross gewend bent.

– Online is er amper iemand te vinden

DN-score: 7,2