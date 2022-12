[December Prijzenfestival 2022 #7] Win een EPOS H3 headset!

Toe aan een nieuwe headset? Lees hier hoe je kans maakt op deze prachtige prijs!

December mag dan wel bijna voorbij zijn, we hebben voor de laatste dagen nog verschillende toffe prijzen voor jullie in petto. Een daarvan is de EPOS H3 headset en daarmee zijn we alweer bij de zevende giveaway van ons prijzenfestival gekomen. In samenwerking met Media Tornado mogen we namelijk een EPOS H3 headset verloten! De EPOS H3 headset biedt hoogwaardige gaming-audio zodat je optimaal van je game kunt genieten. De bekende kwaliteit, ontwerp en hoogwaardige materialen van EPOS maken dit bovendien tot een zeer robuuste en duurzame headset.

Hoe maak je kans op deze mooie prijs? Om kans te maken op deze prachtige headset moet je antwoord geven op de volgende vraag: “Met welke game wil jij optimaal gaan genieten van de EPOS H3 headset?” Meedoen kan tot en met 31 december 2022. Om te kunnen reageren heb je een account nodig op onze website. Heb je nog geen account? Maak ‘m hier gratis en gemakkelijk aan! Wil je meer weten over de EPOS H3 headset? Je leest er alles over op de website van EPOS.

