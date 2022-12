Win een Super Mario-pak

Weet jij het juiste antwoord op deze vraag?

Het blijft prijsvragen regenen. Niet alleen bij ons, maar ook bij Nintendo zelf. Je hebt wel wat kennis nodig over een specifieke game, namelijk Super Mario Odyssey. Als je het antwoord weet, kun je een Super Mario-pak winnen!

Nintendo werkt samen met OppoSuits

Sinds het uitbrengen van de Nintendo Switch werkt Nintendo steeds meer samen met andere bedrijven om hun iconische merknamen te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking met Universal Studios voor Super Nintendo World of met Illumination Entertainment voor de Super Mario Bros film. Er zijn echter ook steeds meer kleinere initiatieven, zoals met het kledingbedrijf; OppoSuits. Je kunt via de website van Nintendo of via hun social media kanalen een Super Mario-pak winnen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is antwoord geven op de onderstaande vraag.

Weet jij hoeveel hoeden je kan verzamelen in Super Mario Odyssey? Het zijn er nogal wat! Wees er snel bij, want je hebt nog tot en met 26 december de tijd om een antwoord in te sturen. Op dinsdag 27 december maakt Nintendo de winnaar van het Super Mario-pak bekend.