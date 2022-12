[Special] Nintendo-gezichten in manga

Nintendo en manga, is dat een goede combinatie? Je leest het in onze special.

In de rijke geschiedenis van Nintendo zijn er vele bekende gezichten ontstaan. The Legend of Zelda en Mario zijn niet meer weg te denken van Nintendo-consoles. Naast de games komen veel bekende Nintendo-gezichten ook voor in manga. In deze special bespreken we een aantal van deze mangaseries, met onder andere Kirby en de wat minder bekende Yo-Kai Watch.

Manga

Niet iedereen zal even bekend zijn met deze Japanse strips die manga worden genoemd. Daarom begin ik deze special met een korte introductie hiervan. Manga zijn zoals gezegd vergelijkbaar met stripboeken hier, maar dan in Japan. In Japan is het de regel om van boven naar beneden en van rechts naar links te lezen. Daarom zijn vertaalde manga ook nog in die volgorde. Je moet dus in het boekje achteraan -wat wij in het Westen zo noemen- beginnen en dan van rechts naar links naar voren lezen. Dat is in het begin zeker wennen, want ook de tekstwolkjes in de plaatjes moet je in die volgorde lezen.

Een groot verschil met wat wij gewend zijn in het Westen zijn de thema’s. Er zijn aardig wat manga met wat expliciete content. Dat is daar normaal om te lezen, maar misschien niet helemaal geschikt voor kinderen. De mangaseries die ik in deze special behandel zijn wel allemaal voor kinderen geschikt.

Manga is niet in elke willekeurig boekhandel te koop. Vaak moet je ervoor naar een speciaalzaak of het laten bestellen. Ook zijn er webshops die manga verkopen, zowel de bekende sites als kleinere gespecialiseerde

Animal Crossing

Animal Crossing: New Horizons was de hit game van 2020 toen corona ons leven binnentrad. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat er een manga van is verschenen. Op dit moment zijn er al zes volumes verschenen in Japan. Hier in het Westen heeft VIZ Media recent volume 3 uitgebracht. De serie is geschreven en getekend door KOKONASU☆RUMBA.

Animal Crossing: New Horizons – Deserted Island Diary vol.1

In Animal Crossing: New Horizons – Deserted Island Diary volg je de avonturen van BenBen, Coroyuki, Guchan en Himepoyo. Deze vier menselijke personen zijn op een onbewoond eiland gekomen en moeten nu hier zien te overleven. Natuurlijk helpen Timmy en Tommy zodat ze hun draai kunnen vinden. Ook bekende bewoners maken hun opwachting in de manga. Denk bijvoorbeeld aan Raymond of Dom. Wanneer je de manga leest, dan voelt het alsof je de game weer opnieuw aan het spelen bent. Al is het nu met het verschil dat je er niet zelf in speelt en het eiland niet kan versieren.

Mario

Natuurlijk kan Mario niet ontbreken in mangavorm. Echter valt het wel tegen hoeveel ervan in het Engels is vertaald. In Super Mario Manga Mania worden verschillende verhalen gebundeld. Er is slechts één deel verschenen, dus helaas niet heel veel om te lezen. Deze manga bevat verhalen uit de Japanse serie Super Mario-kun. de tekenstijl is anders dan dat je gewend bent van de games, maar dat maakt het niet minder herkenbaar of leuk. De verhalen zelf spelen zich allemaal af in verschillende Mario-games. Daarbij is er op het einde een extra verhaal toegevoegd, genaamd Super Mari-Old. Dit is echt een emotioneel verhaal en een mooie afsluiter.

Fragment uit Super Mario Manga Mania

Super Mario Manga Mania

Kirby

Wie kent dat schattige ronde roze bolletje nou niet. Kirby is in de games altijd zo kindvriendelijk als weet niet wat. In de manga daarentegen kom je een hele andere kant van Kirby tegen. Hij is regelmatig ronduit onbeschoft en maakt rare grappen. Al heeft dat ook zo zijn charme, want het is en blijft Kirby. Naast Kirby komt King Dedede vaak voor. Meestal haalt Kirby een grap uit waardoor King Dedede uit zijn slof schiet. Het is zo op zijn eigen wijze best leuk om te lezen, maar je moet niet verwachten dat het is zoals de games.

In het Westen zijn inmiddels vijf volumes uitgebracht van Kirby Manga Mania. Deze serie is een verzameling van korte verhalen die rond de eeuwwisseling in Japan verschenen.

Kirby Manga Mania vol.1

Fragment uit Kirby Manga Mania vol.1

Splatoon

De Splatoon-manga startte een aantal jaren geleden in Japan in het bekende CoroCoro Comic. De Engelstalig release volgde in 2017. Sindsdien brengt uitgever VIZ Media regelmatig een nieuw vertaald deel uit in het Westen. Inmiddels is volume 15 verschenen en staat volume 16 op de planning. Daarna zal het een tijdje duren voor er een nieuw deel verschijnt, want die is nog in de maak en zal over Splatoon 3 gaan. Delen van de manga zijn namelijk gebaseerd op de verhaalmodus in de Splatoon-games en de Octo Expansion. Je kan de serie dus als een verdieping zien van het Splatoon-universum.

In deze serie gemaakt door Sankichi Hinodeya volg je Goggles. Goggles is een Inkling en lachen om hem zul je zeker doen. Door zijn gekkigheden raakt hij zijn kleding kwijt, waardoor hij dan heel parmantig bloot tussen iedereen in staat zonder het zelf door te hebben. Tevens heeft hij de irritante gewoonte om andermans broek omlaag te trekken. Al met al een hoop dingen waar je om moet lachen, want het is op een hele smaakvolle manier in de manga verwerkt. Samen met zijn vrienden Headphones, Specs en Bobble Hat probeert hij steeds beter te worden in turf war. Zo probeert hij toernooien te winnen en leert hij wat ranked battles zijn.

Splatoon vol.1-3

Daarnaast is er ook een andere mangaserie verschenen over Splatoon 2, genaamd Splatoon: Squid Kids Comedy Show. Deze is meer op het jongere publiek gericht en bestaat uit four-panel gags. In de hoofdrol hebben we Hit en Maika. Wat er gebeurt in de volumes is redelijk voorspelbaar: Hit doet wat geks en Maika reageert erop. Elke four-panel gag volgt dat patroon. Het mag dan misschien eentonig overkomen, maar het blijft vermakelijk en zeker voor kinderen. De grappen zijn goed bedacht en passen bij hoe we Splatoon kennen.

Splatoon Squid Kids Comedy Show vol.1-3

Fragment uit Splatoon Squid Kids Comedy Show vol.2

The Legend of Zelda

The Legend of Zelda heeft al talloze mangaseries ontvangen. De Legendary Edition is een reeks van hoogwaardige boeken met complete verhalen. Zo heb je: Ocarina of Time, Oracle of Seasons/Oracle of Ages, Majora’s Mask/A Link to the Past, The Minish Cap/Phantom Hourglass en Four Swords. Deze manga kan ik zeker aanraden, want het is gelijk compleet en het zijn herkenbare verhalen. Daarnaast loopt er ook een andere reeks, The Legend of Zelda: Twilight Princess. Deze serie is nu bijna afgerond in het Westen. Op dit moment is het nog wachten op volume 11, wat gelijk het einde is.

Fragment uit The Legend of Zelda Oracle of Seasons/Oracle of Ages

The Legend of Zelda Oracle of Seasons/Oracle of Ages

Voor The Legend of Zelda-fans zijn deze manga een mooie hervertelling van de verhalen in de games. Al is het ook voor nieuwkomers zeker toegankelijk. Echter valt het wel op dat Twilight Princess aan de donkere kant is, wat aardig verschilt van de andere series.

Yo-Kai Watch

In het Westen is Yo-Kai Watch nooit het succes geworden van wat de makers hadden gehoopt. Er was merchandise zat en ook de games kwamen op hoog tempo uit voor de Nintendo 3DS. In 2019 werd zelfs aangekondigd dat Yo-Kai Watch 4 naar het Westen zou gaan komen, maar veel hebben we er niet meer over gehoord. Persoonlijk vind ik dat zeer jammer, want van de manga ben ik een groot fan. En precies om die reden vind ik het apart dat de manga van Yo-Kai Watch nog steeds gretig zijn aftrek vindt in het Westen. VIZ Media brengt namelijk nog steeds regelmatig een nieuw vertaald deel uit. Inmiddels zijn we al bij volume 19 aanbeland.

In de manga volgen we, net als in de games, Nathan -Nate- Addams. Nate kan Yo-kai zien en er vrienden mee worden. Dat is gelijk de basis voor de manga. In elk hoofdstuk staat een nieuwe Yo-Kai centraal die problemen veroorzaakt in de omgeving. Nate probeert dan door creatief na te denken hoe hij de Yo-Kai kan kalmeren om bevriend te raken. In de latere volumes komt de focus meer op het verhaal te liggen dan het helpen van willekeurige Yo-Kai.

Yo-Kai Watch vol.1

Fragment uit Yo-Kai Watch vol. 1

Pokémon

In de afgelopen jaren zijn er talloze mangaseries over Pokémon verschenen. Zo zijn er bijvoorbeeld series gebaseerd op de games, de anime, de films. Daarnaast heb je ook Pocket Comics, wat kleine boekjes zijn vol korte grappige comics. Op dit moment zijn er een aantal lopende en net afgeronde series. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd voor de oudere series of losse delen gaan. Vooral de manga over de films zijn leuk om los te lezen. Regelmatig zorgt het voor een verdieping van het verhaal en is het het dus waard om het nogmaals te beleven na het zien van de film.

Fragment uit Pokémon Pocket Comics Sun & Moon

Pokémon Pocket Comics Sun & Moon

De mangaserie Pokémon Journeys is gebaseerd op de gelijknamige anime, of in het Nederlands Pokémon Reizen. Hierin draait het om de avonturen van Ash en Goh. Goh heeft als doel om alle Pokémon te vangen. Hij zit zelfs achter de mythische Mew aan. Ash daarentegen heeft nog steeds als doel om Pokémon Master te worden. Tijdens hun avonturen komen ze een hoop lastige tegenstanders tegen, maar ook Legendary Pokémon. Dit is een relatief korte serie, want het bestaat slechts uit vier volumes die allemaal al zijn verschenen.

In Pokémon: Sword & Shield draait het om Casey en Henry. Ze volgen in deze serie het verhaal van de gelijknamige games. Zo gaan ze langs de verschillende Gyms en beleven ze ondertussen allerlei avonturen. Volume 5 zal deze maand verschijnen en daarna zullen er nog een aantal volgen.

Pokémon Sword & Shield vol.1-4

Fragment uit Pokémon Sword & Shield vol.1

De Pokémon Adventures Collector’s Edition is tiendelige serie waarin de oude Pokémon Adventures-manga wordt gebundeld. Dit maakt het door de luxe uitstraling een mooi startpunt, als je aan die serie wil beginnen. Wel moet je er rekening mee houden dat het verhaal iets minder onderhoudend is dan de huidige series. Je zal er dus goed je aandacht bij moeten houden, maar het is wel echt een aanrader.

Lees jij ooit manga met Nintendo-personages in de hoofdrol? Of ben je van plan daar binnenkort mee te starten? We horen het graag in de reacties.