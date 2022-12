Prototype DS firmware bevat bloedgroep instellingen

Zou jij je bloedgroep willen selecteren op een console of handheld?

De Nintendo geschiedenis preservatie groep Forest of Illusion heeft een prototype van de firmware van de Nintendo DS bemachtigd. De firmware bevond zich toen in versie 0.40615. Dat is ver voordat de handheld op de markt kwam. Forest of Ilusion kwam er tijdens het doorgronden van dit bestand achter dat Nintendo oorspronkelijk van plan was om de gebruiker zijn of haar bloedgroep te laten kiezen. Hoewel jij als Nederlandse lezer misschien raar zit op te kijken van deze functie is dit in Japan schijnbaar heel normaal. Waarom het bedrijf deze functie uiteindelijk heeft verwijderd is niet bekend. Waarschijnlijk omdat de bloedgroep waar je vandaan komt weinig toegevoegde waarde heeft tijdens het spelen van games.

We've preserved another prototype of the Nintendo DS firmware! This one is ver 0.40615, and is much earlier than the one we released a few months back, missing various settings. Something fun to note is that there are blood type selection settings which never appeared in retail! pic.twitter.com/CdOxUVZmXx — Forest of Illusion (@forestillusion) November 24, 2022

Hierbuiten zijn er nog wat andere dingen ontdekt tijdens het doorzoeken van de firmware. Zo hebben ze ook een opstartgeluidsbestand met kinderen die samen “Nintendo” roepen gevonden. Ook wordt het Game boy Advance logo getoond bij het opstarten in plaats van het DS logo. Tot slot is het menu in deze versie vormgegeven als een traditionele lijst in plaats van het menu dat we kennen van de uiteindelijke versie.

Hoe denk jij over het kunnen selecteren van bloedgroepen op game consoles? En kun jij je een situatie voorstellen waarbij deze keuze iets zou kunnen toevoegen aan je spel ervaring? Laat het ons vooral weten in de reacties!