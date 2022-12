Originele broncode Rayman 4 gelekt

Bekijk hier velen screenshots en gameplaybeelden van wat Rayman 4 had moeten worden.

Rayman-fans zitten al jaren te wachten op een vervolg op het in 2013 uitgebrachte Rayman Legends. Helaas lijkt die maar niet te willen komen. Voordat deze fantastische 2D platformer en zijn voorganger Rayman Origins verschenen waren er ook nog de genummerde 3D Rayman-games. Van deze reeks was er ooit een 4de game in ontwikkeling, maar deze werd helaas gecanceld om plaats te maken voor de Wii-game Rayman Ravin Rabbids. Een party-game die niks met de gameplay van Rayman te maken had. Nu is jaren later de gehele broncode van de game uitgelekt. Verschillende mensen, waaronder Twitter-gebruiker Ribshark, zijn in deze code gedoken en vonden interessante details.

THERE'S A LEVEL CALLED "Sphincter Cell" AND IT LOOKS LIKE THIS WTF pic.twitter.com/gsrM17uqut — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

Om te beginnen zou deze 4de Rayman-game wederom een 3D platformer worden. De eerder genoemde rabbids zouden hierin een vijandelijke rol hebben. Zo zijn er gameplaybeelden gedeeld waarin we Rayman een robot zien infiltreren en deze gestoorde konijnen opblaast met behulp van een blaster.

Looks like there's some actual semi-complete level concepts in here too! Here you enter a rabbid robot and blow it up from inside! pic.twitter.com/klhOLJLaeP — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

Hierbuiten zou de game ook een level bevatten waarin de platformheld een spin en een vogel berijdt. Ook zien we een model van Raymans vriendin en is er een screenshot gedeeld van een level met allemaal, uhh ballen….

ok so as I said a couple of days ago I am ill so I'm kinda feeling exhausted and overwhelmed especially now I got so excited so I'm gonna take a rest but I will post this model of Rayman's Girlfriend at least first pic.twitter.com/IknaTEUB8m — RibShark (@RibShark) December 24, 2022

Buiten Ribshark zijn er ook nog andere mensen in de code gedoken. Er werd namelijk door het Twitter-account Rayman for Smash Together ontdekt dat Rayman een (bijna) naakte skin zou krijgen. Deze zat ook al in Rayman Legends.

Rayman 4 was going to have the exact same naked Rayman skin we see in Legends years before it's debut ūüė≥ pic.twitter.com/HEEkB8CIRh — Rayman for Smash Together (@RaymanForSmash) December 24, 2022

Tot slot heeft YouTuber TDRR ook nog een YouTube video gedeeld waarin we 20 minuten gameplay zien van hoe deze gecancelde Rayman game eruit had moeten zien.

Wat denk jij? Had jij graag een 4de 3D Rayman game gezien? En heb jij nog steeds stille hoop dat Ubisoft ooit nog een nieuwe Rayman game gaat maken? Laat het ons vooral weten in de reacties!