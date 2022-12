Nieuwe bestandsgroottes Switch-titels bekend

Voor het grootste spel heb je dit keer maar 5,4 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

2022 zit er alweer bijna op. Het was een jaar waarin er talloze top titels zijn uitgekomen. Lees hier nog eens terug wat volgens ons de beste Switch-games van 2022 waren. Hoewel we allemaal al druk bezig zijn met het maken van lijstjes en het vooruitblikken op volgend jaar komen er in de allerlaatste week van 2022 toch nog een aantal nieuwe spellen in de Nintendo eShop. Het is altijd even afwachten of er wat leuks tussen zit, maar natuurlijk ook of er nog genoeg vrije ruimte beschikbaar is op jouw Nintendo Switch. Door middel van onderstaande lijst kun je alvast een kijkje nemen hoeveel mega- of gigabyte een game die binnenkort verschijnt daadwerkelijk in beslag neemt. In de lijst van deze week neemt de grootste titel: SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, 5. 4 gigabyte aan ruimte in beslag en de kleinste titel: Neon Souls slechts 38 megabyte.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – 5.4GB

Octopath Traveler II – 5.2GB

Children of Silentown – 1.9GB

The Legend of Gwen – 1.6GB

Gigantosaurus: Dino Kart – 1.2GB

Rubber Bandits – 1.2GB

Vampire Slayer: The Resurrection – 902MB

Grammarian Ltd – 717MB

Wings of Bluestar – 615MB

AlphaLink – 511MB

Kids Party Checkers – 279MB

Akka Arrh – 245MB

Maximus 2 – 168MB

Moorhuhn Pirates – Crazy Chicken Pirates – 142MB

Pixel Game Maker Series Pearl Vs Grey – 101MB

Lost Snowmen – 98MB

Mars Base – 78MB

Peachy Boy – 65MB

Void Prison – 58MB

Neon Souls – 41MB

Welke van de bovenstaande spellen ga jij op de valreep van het jaar nog op jouw Switch zetten? Laat het ons hieronder weten in de reacties.