[DN Roundtable] De beste Switch-games van 2022 volgens de redactie

De redactie bespreekt hun favoriete games van 2022!

De nieuwste roundtable staat dan ook geheel in het teken van de favoriete game van 2022 van onze redactieleden.

De nieuwste roundtable staat dan ook geheel in het teken van de favoriete game van 2022 van onze redactieleden. Een groot deel van de redactie vertelt je hieronder wat hun favoriete game dit jaar is en natuurlijk ook waarom. Zeker even lezen dus, want wellicht doe je nog wel inspiratie op voor een nieuw spel om te gaan spelen!

Dimitri

Het is een waanzinnig jaar geweest voor de Switch, met een groot aantal toptitels. Maar mijn hoogtepunt was al in januari: Pokémon Legends: Arceus is zonder twijfel mijn Game of the Year. Niet alleen op de Nintendo Switch, maar in het algemeen. Want waar veel Pokémon-games de kritiek krijgen dat ze allemaal op elkaar lijken, deed Arceus het anders.

Een semi-openwereldgame waar Pokémon echt in leven. Een heerlijke gameplay-loop waarin je Poké Balls gooit om Pokémon te vangen en de allereerste Poké Dex vult. Allemaal in een regio gebaseerd op Edo-Japan. Een droom die uitkwam. Het was de grondlegger van de open wereld die we in Scarlet en Violet zouden krijgen, maar technisch beter en zo veel sfeervoller. En op een persoonlijk vlak: de game kwam uit in een voor mij zware periode en heeft mij enorm geholpen. Pokémon Legends: Arceus zal mij altijd bijblijven.

Jesper

Er zijn dit jaar een hoop toffe games uitgekomen voor de Nintendo Switch. Pokémon Scarlet en Violet, Tunic en Splatoon 3 zijn een aantal highlights die die mij zeer verrast hebben dit jaar. Echter heeft geen van deze games Xenoblade Chronicles 3 weten te overtreffen. Sinds Xenoblade Chronicles een release kreeg op de Wii ben ik een groot fan van de serie. Op avontuur gaan in een enorme wereld met een verhaal om kippenvel van te krijgen. Het zal dan ook geen verrassing zijn dat Xenoblade Chronicles 3 mijn favoriete game van 2022 is. Ik zat maandenlang in spanning te wachten, maar in juli was het eindelijk zo ver. De wereld van Xenoblade Chronicles 3 is enorm en het verhaal en de vele side quests hebben mij zeker meer dan 120 uur in zijn greep weten te houden. De reis van Noah en Mio toont de harde realiteit van oorlog en de radeloosheid om te vechten om te blijven leven. De game is niet perfect en zelf heb ik wat problemen met de bad guys uit het verhaal. Na Metal Face, de Mechon en Torna als vijanden te hebben gehad, was Mobius best wel een tegenvaller. Maar het diepe combat systeem en verkennen van de wereld heeft dat tere puntje helemaal goedgemaakt.

Via de Expansion Pass zijn er meerdere nieuwe quests en gamemodus toegevoegd, waardoor ik binnenkort nogmaals de wereld van Aionios induik en via new game plus het avontuur zal herbeleven. In 2023 kunnen we de nieuwe story expansion verwachten. Waar de focus op gaat liggen is nog niet zeker, maar terugkijkend naar Torna The Golden Country staat er zeker een prachtig volgend avontuur op het menu.

Menno

Toen ik moest nadenken voor deze roundtable welk spel mijn favoriet is van dit jaar, moest ik dieper graven dan ik in eerste instantie had verwacht. Hoewel er ook dit jaar weer vele games zijn verschenen, vielen ze niet allemaal in het genre wat mij aanspreekt. Daardoor heb ik zelf een stuk minder titels aangeschaft en gereviewd dan ik voorgaande jaren gedaan had. Ondanks dat kwam er toch een actie-avonturenspel in mij naar boven, namelijk The Artful Escape. Dit spel, die in de eerste maand van 2022 uitkwam, noemde ik destijds een avontuur om niet snel te vergeten en zelfs na ongeveer een jaar kan ik me nog precies herinneren wat voor game het is. Ik vond niet alleen het verhaal en de rustige gameplay heerlijk, maar ik genoot oprecht ook echt van de gitaarsolo’s, muziek en het bijna buitenaardse uiterlijk van deze titel. Stiekem zou ik het avontuur zelfs willen herbeleven nu ik weer over The Artful Escape praat en dat zegt denk ik wel genoeg. Hopelijk wordt het volgend jaar qua games beter voor mij, maar op het antwoord of dat ook daadwerkelijk zo gaat zijn zal ik nog even op moeten wachten.

Patricia

Oh man oh man, alweer een jaar voorbij. En wat voor één! Waar ik vorig jaar moeite had om me de tripple A titels van dat jaar te herinneren is dat dit jaar wel anders. Pokémon Scarlet & Violet, Bayonetta 3, Splatoon 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, de lijst lijkt niet op te houden! En dan hebben we het nog niet eens gehad over de fantastische indies die er dit jaar uitkwamen (Cult of the Lamb, ForeTales) of de ports en reboots (Live A Live, Tactics Ogre Reborn).

Maar goed, er kan er natuurlijk maar één de beste zijn. Na wat wikken en wegen heb ik besloten dat dat er maar één kan zijn, en dat is stiekem niet eens een game van dit jaar. Het is namelijk de DLC van Monster Hunter Rise die dit jaar uitkwam: Monster Hunter Rise: Sunbreak. En ik weet het, ik ben ontzettend bevooroordeeld wat Monster Hunter betreft, maar dit stukje uitbreiding had zoveel nieuwe content dat het verdorie net op een nieuwe game lijkt. Nieuwe monsters, nieuwe armorsets om te verzamelen, nieuwe omgevingen en personages… ik was meteen weer helemaal verkocht. En daar hield het niet eens op! Na drie gratis titel updates (en met nog minstens 2 in de planning) kwamen er nog moeilijkere monsters bij en nog meer manieren om je uitrustingen aan te passen en lekker bezig te blijven. Ik denk niet dat er een game bestaat die Animal Crossing wat gespeelde uren betreft van mijn nummer één kan stoten (mijn jaaroverzicht was weer erg voorspelbaar dit jaar), maar Monster Hunter komt daar aardig bij in de buurt.

Robert

2022 had voor mij iets minder verrassingen dan ik had gehoopt. Tuurlijk, er waren veel toffe games om te spelen. Denk aan Splatoon 3, Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, twee Pokémon games en zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik mistte alleen een knaller, zoals het langverwachte vervolg op Breath of the Wild of dan eindelijk toch dat vervolg op Donkey Kong 64. Gelukkig wordt 2023 nu al een mooi jaar met The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en Pikmin 4.

Viel er dan niets op dit jaar? Nee, dat zeker niet. Ik heb intens genoten van Kirby en de Vergeten Wereld bijvoorbeeld. Wat in het begin voelde als een wat kinderachtige game, mondde uit in een obsessie om de game volledig uit te spelen. Het was een geweldig avontuur en het bevestigt nog maar eens dat ik gek ben op 3D platformers. Een goede tweede plaats is er tot slot nog voor Mario & Rabbids: Sparks of Hope. De muziek, de sfeer en de gameplay is echt de moeite waard. Ik ben fan geworden van Rabbid Peach!

Alice

Ik heb dit jaar ontzettend veel verschillende games gespeeld. De genres lopen wijd uiteen, maar om een game als beste te noemen is lastig. Het jaar begon al goed met Pokémon Legends: Arceus, Kirby en de Vergeten Wereld en zelfs de sportgame Nintendo Switch Sports viel in de smaak. Aan het eind van het jaar kwamen daar nog Splatoon 3, Persona 5 Royal, Tunic, Pokémon Scarlet en Violet, Dragon Quest Treasures en nog veel meer bij. Het is daarom ook een zeer goed gamejaar geweest voor mij.

De game die ik nu nog steeds regelmatig opstart en echt naar uitkijk om te spelen, is wel Splatoon 3. Met Splatoon 2 was ik gestopt met spelen na het laatste allesbeslissende Splatfest. Eigenlijk dacht ik de game totaal niet meer te missen, maar daar bracht Splatoon 3 of beter gezegd de Splatfest World Première voor de release wel verandering in. Ik was gelijk opnieuw verslaafd en kon niet wachten op de release. In mijn review ervan gaf ik daarom de game ook een prachtig cijfer. Tot op de dag van vandaag wordt de game heel veel gespeeld. Daarom is Splatoon 3 mijn beste game van 2022.

Randy

De beste game voor de Nintendo Switch in 2022, dat bleek geen makkelijke keuze te zijn. Niet omdat ik niet kan kiezen uit een enorme hoeveelheid spellen, maar omdat twee titels het mij wel heel lastig hebben gemaakt. Dan heb ik het over zowel Bayonetta 3 als Kirby en de Vergeten Wereld. Beide twee fantastische spellen waar ik echt onwijs van heb genoten. Toch heb ik, en ja ik ben een groot Kirby-fan, gekozen voor Kirby en de Vergeten Wereld. Los van het feit dat de game gewoon onwijs vermakelijk is én goed in elkaar zit, is het een enorme prestatie om de Kirby-gameplay zo goed over te zetten naar een 3D-openwereldgame. Tel daarbij de super schattige en mooie graphics bij op alsmede de flinke hoeveelheid content voor een Kirby-game en je hebt wat mij betreft dé game van 2022!

Wietse

Game van het jaar, game van het jaar. Is op zich niet zo moeilijk. Tenminste… telt een DLC ook? Mijn favoriete game zou in eerste instantie zijn Monster Hunter Rise: Sunbreak! Met gemak weer vele uren in gestoken. Indien DLC niet telt dan steekt Pokémon Legends: Arceus duidelijk boven de rest uit. De nieuwe manier van gameplay met een meer grind aspect, samen met de open wereld waarin Pokémon gewoon rondrennen was een verademing. Als sterke runner-up vond ik AI: The Somnium Files – Nirvana Initiative erg, ERG goed.

Maarten

Mijn Switch game van het jaar is Kirby en de Vergeten Wereld. Een game waarvan ik oorspronkelijk helemaal niet had verwacht dat die zo dusdanig goed zou worden. Ik was namelijk niet echt te spreken over het in 2017 verschenen Kirby Star Allies. Kirby en de Vergeten Wereld wist de populaire 2D-gameplay van de franchise op uitstekende wijze naar 3D te vertalen!

Hoewel de nieuwe en bizarre mondvolmodus ervoor zorgden dat de kleurrijke en lineaire levels altijd fris en uniek bleven, blonk het spel voor mij het meest uit in zijn gebruik van collectibles. Zo zaten de levels boordevol gekke en gevarieerde (verzamel)opdrachten. Het was altijd tof om uit te zoeken welke dit waren. De geheimhouding en subtiliteit van deze opdrachten zorgden er daarnaast voor dat je regelmatig terugkwam om alle gemiste taken op te pakken.

De base game was dan misschien vrij eenvoudig, maar wilde je echt alles uit het spel halen om die 100% aan te tikken, dan zaten er af en toe toch nog best wat pittige uitdagingen bij. Kirby en de Vergeten Wereld was echt genieten van begin tot eind en een nieuwe frisse wind die de franchise (in mijn optiek) zeker nodig had. Ik ben dan ook heel benieuwd wat Hall Laboratories allemaal voor de toekomst van Kirby in petto heeft.