[Release Radar] Deze games verschijnen er in week 52

Weten wat je volgende week in de eShop kan verwachten?

In onze rubriek de Release Radar zetten we alvast de aankomende releases voor je op een rijtje. Uit de grote hoeveelheid releases kiezen we een paar uit die ons oog pakken, welke je hieronder kunt lezen. Zit er niets voor je tussen? Onderaan vind je een overzicht van alle titels die aankomende week verschijnen plus hun prijzen.

Naar welke game(s) kijk jij persoonlijk enorm uit? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!

Pixel Cup Soccer: Ultimate Edition

Verschijnt op: 26 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,59

Pixel Cup Soccer is een arcade-voetbalspel in retrostijl. Beweeg, pass of schiet de bal naar de overwinning! Met de vereenvoudigde controls is het makkelijk om dit voetbalspel te leren, maar onder de knie krijgen is natuurlijk een stuk moeilijker! Speel alleen of lokaal met maximaal 8 spelers, waarbij je o.a. kunt kiezen tussen vriendschappelijke potjes, competitieve modus, een carrière modus en het oefenen van strafschoppen.

Knights & Guns Premium Edition

Verschijnt op: 30 december 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €16,49

Knights and Guns is niet nieuw op de Switch. Het origineel is al sinds 10 september 2021 te spelen, een chaotisch shoot ‘em up game die zich afspeelt in de middeleeuwen. Sindsdien zijn er ook echter verschillende expansion packs verschenen, die de game uitbreiden met nieuwe levels, wapens en harnassen. Deze premium bundle bevat naast de basisgame ook uitbreidingspakket #2. Ben jij klaar om het dorp opnieuw te redden?

Journey To The Blue Mountain

Verschijnt op: 1 januari 2023

Prijs in de Nintendo eShop: €9,99

Journey to the Blue Mountain is een simpele platformer waarin je de weg terug naar een vogel zijn huis probeert te vinden. Ontmoet andere dieren, ontwijk vallen en dodelijke dieptes en verzamel alle veren om je vogelvriend naar huis te begeleiden.

Wat verder verschijnt in de week van 26 december tot en met 1 januari:

26 dec. 2022: A Maiden Astrologer Divines The Future – €8,53

26 dec. 2022: Moorhuhn Pirates – Crazy Chicken Pirates – €6,99

26 dec. 2022: Pixel Cup Soccer: Ultimate Edition – €16,59

26 dec. 2022: Kids Puzzle: 2 in 1 Bundle – €7,99

27 dec. 2022: Xanuchuchamel – €5,99

29 dec. 2022: Infected run to Survive: Zombie Apocalypse – €4,99

29 dec. 2022: Farming Real Simulator Tractor Combine Trucks Farmer Land Game – €4,99

29 dec. 2022: Monster Impossible Truck No Limit Adventure Drive Simulator Sport 3D – €4,99

31 dec. 2022: Toy Soldiers HD – €29,99

Niets gevonden? Bekijk hier de Release Radars van afgelopen weken.