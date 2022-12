Stap maar in jouw auto want WRC Generations is vanaf vandaag te spelen op de Nintendo Switch

Zit jij klaar om weer te racen?

Afgelopen jaren is er elk jaar een WRC-spel verschenen op de Nintendo Switch en dat is ook dit jaar weer het geval. Vanaf vandaag kunnen Switch-bezitters namelijk aan de slag met WRC Generations. Het nieuwste racespel heeft ook nu weer twee uitgaves want er is niet alleen een normale versie, welke zowel digitaal als fysiek te verkrijgen is, maar er is ook een Fully Loaded Edition beschikbaar die DLC bevat. De normale versie gaat voor een bedrag van €49,99 over de digitale toonbank en de Fully Loaded Edition voor een bedrag van €59,99. Om de game te downloaden heb je 14,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

WRC Generations is een racespel waarin spelers kunnen rijden in de allercoolste wagens door de mooiste landen van over heel de wereld. Het allernieuwste WRC-spel bevat niet alleen gloednieuwe hybride wagens, maar ook nog eens een omgeving van de Rally Zweden met speciale proeven en teams die je zelf kunt samenstellen. Bovendien kunnen wedstrijdfans in de nieuwe modus genaamd Leagues tegenstanders online op hun eigen niveau uitdagen. Ga jij deze uitdaging aan om op die manier elke keer een stapje hoger te komen in de categorie Legends?

Ben je benieuwd geworden naar WRC Generations? Bekijk dan onderstaande releasetrailer of neem een kijkje naar wat gameplaybeelden afkomstig van het YouTube-kanaal Handheld Players.