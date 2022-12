Sport Story vandaag verschenen op de Nintendo Switch

Het wachten is eindelijk over!

Sports Story werd in 2019 aangekondigd tijdens een Indie World. En het heeft misschien dan drie jaar geduurd, maar de game is eindelijk beschikbaar voor de Nintendo Switch. Tijdens de laatste “Inside the House of Indies” is de game namelijk niet alleen officieel aangekondigd, maar de game is ook gelijk uitgekomen. Je kunt dit vervolg op Golf Story dus vandaag nog spelen! Hieronder kun je de trailer nog eens bekijken.

Sports Story zet zichzelf neer als een unieke Sport RPG. Niet alleen zul je namelijk verschillende sporten (en sport gerelateerde activiteiten) moeten ondernemen, maar dit alles wordt samen gepakt in een groots avontuur. Speel golf op 8 unieke golf courses. Wordt de nieuwe tenniskampioen. Begin je eigen voetbalteam, de mogelijkheden liggen bij jouw.