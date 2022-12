Oude NSO-profieliconen keren tijdelijk terug

Heb jij de afgelopen maanden profielafbeeldingen gemist? Dit is nu jouw kans!

De afgelopen maanden konden leden van Nintendo Switch Online wekelijks nieuwe profielafbeeldingen kopen van verscheidene games. Het is dan niet verwonderlijk dat je mogelijk niet alles hebt kunnen kopen met jouw platina punten. Daarom brengt Nintendo rond de feestdagen sommige oude NSO-profieliconen tijdelijk terug. Deze afbeeldingen zijn dan voor slechts een dag te vinden in de Nintendo Switch Online-app op de Nintendo Switch. Elk personage kost 10 platina punten en een kader of achtergrond kost 5 platina punten. Hieronder zie je het schema van wanneer welke game aan de beurt is.

23 december: Super Mario Odyssey

24 december: The Legend of Zelda: Breathe of the Wild

25 december: Mario Kart 8 Deluxe

26 december: Xenoblade Chronicles 3

27 december: Mario Strikers: Battle League Football

28 december: Kirby’s Dream Buffet

29 december NES

30 december: Kirby en de Vergeten Wereld

31 december: Super Mario Odyssey

1 januari: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2 januari: Mario Kart 8 Deluxe

3 januari: Xenoblade Chronicles 3

4 januari: Mario Strikers: Battle League Football

5 januari: Kirby’s Dream Buffet

7 januari: NES

Bijna elke game komt tweemaal voorbij met verschillende icoontjes. Alleen Kirby en de Vergeten Wereld komt eenmaal voorbij. Wel is het dus zaak dat je goed oplet op welke dag welke game voorbijkomt. Naast deze actie kan je de icoontjes van Pokémon Scarlet & Violet, Splatoon 3 en Animal Crossing binnenhalen. Leden van NSO+ kunnen tevens N64-afbeeldingen krijgen.

Heb jij sommige oude NSO-profieliconen gemist? Ben jij daarom blij met deze actie? Laat het ons weten in de reacties!