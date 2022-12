Dag 5 van Inside the House of Indies is aangebroken!

Welke Indiespellen zullen er vandaag voorbijkomen?

Vandaag is het vrijdag 23 december en dat betekent dat het alweer tijd is voor de allerlaatste aflevering van Inside the House of Indies. In deze miniserie komen er elke dag, tot vandaag, een handje vol met aankondigingen, updates en meer over Indiespellen voorbij in een video. In de vijfde en tevens laatste aflevering worden Dust & Neon, UNDYING en Sea of Stars aangekondigd voor een release in 2023. Dust & Neon zal begin 2023 verschijnen, Sea of Stars ”ergens” in 2023 en UNDYING zal ergens tijdens de lente op de Switch verschijnen. Bovendien kunnen we ook vandaag weer aan de slag met één Indiegame, want Sports Story is vanaf vandaag te spelen op Nintendo’s hybride console. Hieronder kun je aflevering 5 bekijken, maar mocht je de vierde aflevering gemist hebben dan kun je die hier terugkijken.

Ga jij vandaag aan de slag met naam en/of naam of kijk jij juist uit naar de titels naam en naam? Laat het ons weten in de reacties, wij zijn erg benieuwd!