Triangle Strategy meer dan miljoen keer verkocht

De goed ontvangen RPG van Square-Enix doet het goed.

Het is inmiddels alweer even geleden dat Triangle Strategy op de Nintendo Switch verscheen. In maart dit jaar bracht Square-Enix de game naar Nintendo’s hybride console. Aanvankelijk kwam de game exclusief naar de Switch, maar inmiddels is de titel ook speelbaar op de PC. Via Twitter heeft Square-Enix nu onthuld dat de game inmiddels meer dan een miljoen keer is verkocht. De verkopen hebben betrekking op alle versies van de game en gaan ook over zowel de fysieke als digitale versie.

Triangle Strategy kende in maart dit jaar al een goede start toen de game werd gelanceerd voor de Nintendo Switch. In de eerste twee weken na de release wist de game al 800.000 exemplaren te verkopen. In onze review heeft Patricia de game in maart met een prachtige 8,9 beoordeeld. Onderstaande Tweet is overigens zeker het bekijken waard. Deze deelt namelijk een nieuwe afbeelding met daarop de characters Prince Frani, Prince Roland, King Regna, Princess Cordelia en Hughette.