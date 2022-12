Square Enix trekt stekker uit Chocobo GP

Jouw aangekochte Mythrill verdwijnt per 6 januari 2023

Na 5 seizoenen komt er een eind aan de ‘updates op grote schaal’ voor de kleurrijke kartracer Chocobo GP. Zo geeft Square Enix aan in een statement. Dit houdt in dat er na de laatste update van gisteren er geen nieuwe banen en personages toegevoegd zullen worden. Daarnaast vervallen aankopen op 6 januari 2023.

Chocobo GP is een vrolijke kartracer die in onze review als vermakelijk werd omschreven, maar te weinig tracks had voor de prijs. Square Enix had het plan om extra content toe te voegen via updates (Seasons). De uitgever werd echter snel bekritiseerd om de hoeveelheid micro-transacties in de game. Het ziet er nu naar uit dat, ondanks de pogingen dit te rectificeren, Chocobo GP toch te weinig opbracht. Hoewel Square Enix hier weinig over vertelt in de statement.

Mocht jij wel geld hebben uitgegeven om aan mythrill te komen, dan verloopt de waarde van jouw mythrill op 6 januari. Het is dus belangrijk dat je al jouw mythrill vóór die tijd hebt uitgegeven. Square Enix geeft aan geen geld terug te geven.

Heb jij geld gestoken in Chocobo GP? Wat vind je er van dat de service na 9 maanden wordt stopgezet? Laat het ons weten in de comments.