Lara Croft and the Guardian of Light / Temple of Osiris vertraagd naar 2023

Dat graf kan volgend jaar ook nog wel geroofd worden.

Feral Interactive heeft officieel aangekondigd dat de Switch-versies van de twee Tomb Raider-Spin-offs vertraagd zijn naar volgend jaar. Lara Croft and the Guardian of Light en Lara Croft and the Temple of Osiris staan nu gepland voor 2023. Zo geeft de ontwikkelaar aan op Twitter in een antwoord op de vraag van een fan.

Lara Croft and the Guardian of Light/Temple of Osiris are now coming to Nintendo Switch in 2023. We look forward to sharing more in the new year! — Feral Interactive (@feralgames) December 21, 2022

Nu is dit niet heel verwonderlijk meer, aangezien het jaar bijna voorbij is. Maar Nintendo Everything merkt op dat dit niet de eerste keer is dat de games vertraging oplopen. Zo stonden deze games al gepland voor een release in oktober 2021, waarna de games werden verschoven naar 2022. Het is duidelijk dat ook die release niet gehaald is.

Lara Croft and the Guardian of Light is een arcade-game die gebaseerd is op de populaire Tomb Raider-games. Het kwam oorspronkelijk uit op de Xbox 360 en PlayStation 3. Vanwege het succes kreeg de game in 2014 een vervolg op de PlayStation 4 en Xbox one: Lara Croft and the Temple of Osiris.

Heb jij deze games ooit gespeeld of wacht je op de Switch-versies? Laat het ons weten in de comments!