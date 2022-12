Hyper Gunsport krijgt surprise release

Speel volleybal met... wapens?

Hyper Gunsport werd begin dit jaar aangekondigd. Sindsdien hebben we niet zoveel meer gehoord van deze co-op competitieve cyberpunk volleybal game, tot vandaag. Net zoals Melatonin werd de game vandaag namelijk aangekondigd tijdens het House of Indies Event, waarna het ook meteen uitkwam. De game is vanaf nu dus te spelen op de Switch. De launchtrailer die werd gebruikt voor de aankondiging kun je hieronder bekijken.

Hyper Gunsport is een arcade actie game met fighting game achtige-vibes, maar in plaats van vechten zul je volleyball spelen. Dit doe je alleen niet op de normale manier, aangezien je de bal naar de overkant schiet in plaats van slaat. De game bevat zeven verschillende teams, elk met hun eigen verhaal, unieke wapens en een vrijspeelbare AI mode. Naast dat je voor 1v1 kunt gaan kun je de game ook co-op spelen in 2v2 potjes, waarbij je met vier Joy-Cons op één scherm kunt spelen.